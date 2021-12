Des voitures de luxe mises aux enchères par l'Etat

Voitures de luxe pas chères - On n'est pas des pigeons (165/183) - 09/12/2021 Un mot sur les voitures de luxe pas chères sur le site du Ministères des Finances. C'est une enquête de Valéry Mahy. Ces voitures et motos de luxe sont vendues aux enchères en même temps sur le site du SPF Finances, c'est tout simplement exceptionnel, c'est du jamais vu. Tous ces véhicules ont, en fait, été envoyés ici pour leur mise en vente par la Justice. Leurs origines sont pour le moins obscures: blanchiment, trafic de drogue. Les procès peuvent être longs et on vend ces véhicules rapidement pour éviter qu'ils ne se dégradent. L'argent, lui, sera bloqué sur un compte jusqu'à l'issue du procès. Alors, pour les personnes intéressées, les enchères du SPF Finances sont toujours ouvertes, exclusivement en ligne. Il reste six jours pour surenchérir.