Des utilisations originales pour le préservatif à Cuba

Les Cubains utilisent les préservatifs bien au-delà de la contraception et de la protection contre les infections sexuellement transmissibles.

Saviez-vous que les préservatifs en latex pouvaient être utilisés pour autre chose que le sexe...? A Cuba, les Cubains l'ont réinventé. En effet, ils l'utilisent pour différentes choses du quotidien... Non non, vous ne rêvez pas! D'importantes pénuries de produits de base ont commencé à faire leur apparition dans le pays, forçant les habitants à devenir ingénieux. Ils sont alors devenus de réels maîtres de l'invention.

Une utilisation en mer

Le long de la côte, on peut par exemple retrouver des flotteurs faits de plusieurs caoutchoucs gonflés et assemblés ensemble flottant sur la mer et transportant des hameçons appâtés de lignes de pêche.

Les pêcheurs se retrouvent en masse sur les côtes cubaines car les contrôles sur les bateaux sont nombreux, suite aux contrôles stricts des autorités à bord des bateaux... Ces bouts de caoutchouc sont donc très utiles pour lancer leur hameçon loin du rivage.