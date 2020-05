Des truffes en Belgique ?

Le noisetier à l'origine de la récolte

Noisetier - © Photos by R A Kearton - Getty Images

La truffe est une fructification du champignon qui se développe sur les racines de l'arbre. Nadine a donc amendé la terre et a créé ses propres plants porteurs du champignon. Elle travaille essentiellement à partir de noisetiers car le noisetier est une espèce qui a des racines traçantes, elles ne sont donc pas profondes. L'intérêt du noisetier c'est aussi qu'on dégage plus vite de la truffe, parce que l'arbre arrive rapidement à maturité. A titre de comparaison pour un chêne, il faut attendre beaucoup plus longtemps pour avoir une récolte en truffe. Un noisetier, après six ans, on peut déjà avoir un résultat.

Le point de départ de Nadine pour son intérêt pour la truffe, c'est la truffe du Périgord. Une espèce qui demande beaucoup plus de lumière.

Pour le moment Nadine développe la truffe de Bourgogne. C'est la truffe des rois de France, "une truffe vraiment excellente" précise Nadine. Elle espère un jour pouvoir obtenir des truffes du Périgord mais c'est une espèce qui demande beaucoup plus de lumière. Avec le réchauffement climatique, leur récolte pourrait devenir possible sur le sol Belge aussi.