Des stages de vacances de Pâques annulés

Depuis le dernier comité de concertation, les règles ont changé pour les stages des vacances de Pâques et, malgré de nombreuses réservations, il se peut que le stage de votre enfant soit annulé.

Pâques, stages enfants et bulles de dix - On n'est pas des pigeons (53/183) - 24/03/2021 Théoriquement, les enfants pourront participer à des stages pendant les vacances de Pâques mais par bulles de dix et sans internat.

De nouvelles règles

D’abord, il y a l’interdiction de faire des stages résidentiels ou en internat. Il était prévu qu’on puisse réunir des enfants en groupes de 25 pour les stages, désormais, on passe à 10. Une incompréhension pour les organisateurs de stages qui auraient voulu que ce soit 12 puisque le règlement de l’ONE prévoit qu’un animateur soit en charge d’une douzaine d’enfants à partir de 8 ans. Tous les plannings sont donc calqués là-dessus. ►►► À lire aussi : Les camps de jeunes et activités parascolaires jusqu’à 18 ans restent autorisés Pour respecter cette nouvelle bulle de 10, il n’y a que 2 choix : ou bien on tire au sort 2 enfants par groupe et ils ne pourront pas venir, ou bien on trouve des animateurs et on augmente les coûts.

Il y a l’Adeps…

L’Adeps avait enregistré 3500 réservations de stages pour les vacances de Pâques sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 500 ont dû être annulées : les stages en internat. Yves Polome, Directeur général adjoint en charge des centres de vacances de l’Adeps, explique cependant que pour ces 500 stagiaires, on a toujours tenté de trouver une solution alternative en externat. Parfois ce n’était pas possible car la distance empêche certains parents de faire un aller-retour quotidien. ►►► À lire aussi : L'école suspendue une semaine avant Pâques sauf pour les maternelles Mais ici, on l’assure, les stages ne coûteront pas un centime de plus, même s’il faut trouver des moniteurs supplémentaires. L’Adeps en cherche encore, les volontaires disposant d’un brevet Adeps sont les bienvenus et il reste des places à prendre pour certains stages si des parents en cherchent.

… et il y a les autres

Si l’Adeps a ses propres structures, tout le monde ne peut pas en dire autant. Denis Detinne, représentant du MES, Mouvement pour l’Extra-scolaire et les Stages, est lancé dans un casse-tête à grande échelle. Lui aussi l’affirme, on ne fera pas payer les parents un centime de plus pour ces changements de règles en dernière minute. Mais il faut trouver des solutions pour maintenir les stages. On ne fera pas payer les parents un centime de plus pour ces changements de règles en dernière minute ! " On demande aux bourgmestres et directeurs d’écoles de nous faire des fleurs pour limiter la casse. On doit trouver des espaces plus grands que prévu, des animateurs supplémentaires, tout ça représente des frais. " Denis Detinne regrette également de ne pas avoir été consulté avant cette décision : " Je passe un tiers de mon temps avec l’ONE à imaginer des plans pour éviter ce genre de situation, je suis disponible pour en parler avec le politique, je trouve ça dommage de ne pas avoir pu en discuter avant ces décisions. " Aujourd’hui, on estime du côté des associations que les stages et le bien-être des enfants ont été sous-estimés par le politique.