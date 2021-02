Des soldes d’hiver catastrophiques ? (Vidéos)

Coronavirus oblige, les soldes d’hiver sont prolongées jusqu’au 15 février "pour en profiter". Selon un sondage en Flandres, c’est un fiasco dans le secteur de l’habillement ! La baisse moyenne des ventes est de 26% ! Est-ce la même morosité dans tous les commerces ? Coup de sonde dans différentes enseignes à Wavre.

"Huit indépendants sur 10 font état pour l’heure de ventes moindres que lors de soldes d’hiver normaux" selon un sondage réalisé par Mode Unie et Unizo auprès de 325 détaillants d’articles d’habillements. Un seul des magasins sur les 7 que nous avons visité affirme avoir une baisse de 50% par rapport à l’an dernier au niveau des soldes.

Des soldes moroses !

Le magasin de chaussures Mephisto : "On ne va pas dire que c’est un fiasco mais l’ambiance est morose" avoue Valérie Berthels, propriétaire du magasin "Mephisto". " Beaucoup de nos clients avouent avoir encore peur de revenir en magasin. Notre stock est encore énorme. C’est difficile, ne nous voilons pas la face, on croise les doigts pour qu’un troisième confinement n’arrive pas…"

De nouvelles habitudes d'achat

Les chiffres ne sont pas très bons non plus pour ce gérant de magasin d’habillement pour homme, Alain Van Vooren, chez " Steed And Barney’s : "C’est très calme et très différent des autres années mais tout est différent. Notre chiffre d’affaires est en négatif. " Il constate aussi des différences au niveau des habitudes d’achat :" Nous n’avons vendu aucun costume. C’est logique vu que les hommes s'habillent moins vu qu’ils sont en télétravail. Mais heureusement, on a acheté moins de stock que d’habitude. On a été prudent."

Trop de stock !

"Pour les ventes, on est plutôt contents mais les soldes restent difficiles chez nous" avoue Alexandra Michaux, du magasin de lingerie "Pierre". "Cela nous permet de clôturer certaines collections mais ce n’est pas nos ventes principales. Notre stock est encore très important et je n’ose pas imaginer quand ce sera les maillots de bain… Si on les met ! "

Les ventes en ligne sauvent l'affaire !

Yannick Allard de chez Caroll n’est pas mécontente : "Le mois de janvier est moins bon que le mois de décembre mais c’est moins catastrophique que l’on pensait. Ce qui est nouveau, c’est que c’est grâce à nos ventes en ligne que l’on n’est pas dans le rouge. Avec le confinement, même les clientes plus âgées s’y sont mises et continuent."

Difficulté à s'approvisionner

Par contre, au niveau de l’Art de la table, Gauthier De Fraipont, avoue que les chiffres sont équivalents à l’an dernier mais que l’ambiance est maussade. Le plus difficile pour lui était de s’approvisionner surtout pour certains produits qui font fureur en ce moment : " Beaucoup de personnes se sont remises à faire du pain et des pizzas maison et du coup, nous avons vendu beaucoup de plaques de cuisson et accessoire pour les cuire."

La tendance est au "fait-maison" et au "local"

Bernadette Pierre, du magasin "Jeu de Dames" a un chiffre un peu en hausse : " Nous vendons des produits pour coudre, tricoter, s’occuper de ses 10 doigts. Ce que les gens recherchent en ce moment. Ils se recentrent sur eux et leur chez-soi. On me demande aussi beaucoup de marchandises belges ou fabriquées en Europe. Ce qui n’était pas le cas avant."

Un contexte particulier

Chantal De Wever, gérante chez "Sergent-Major" est ravie : "On ne doit pas être trop gourmand. Par rapport aux conditions de vente actuelles, on ne peut pas se plaindre. Je suis contente du chiffre. Mes réserves sont vides. Tout le stock est en magasin et les soldes continuent."

Certaines enseignes tirent leur épingle du jeu, d’autres broient du noir. Mais tous ont encore deux semaines pour "en faire profiter leurs clients" quoique les prix ronds sont possibles toute l’année !