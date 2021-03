Des soins de beauté au chocolat

Le masque au chocolat de Gaëlle - On n'est pas des pigeons (58/183) - 31/03/2021 Entretenir sa peau une fois par semaine avec un masque au chocolat, c'est le conseil étonnant de Gaëlle. La recette est basique: il suffit de chauffer un peu de chocolat noir ( pur si possible ) et de le mélanger avec un peu d'huile ( facultatif ). Vous étalez ensuite la mixture sur le bras par exemple, vous laissez poser de quinze à vingt minutes. Et le tour est joué. Il ne reste plus qu'à enlever la couche avec une spatule, retirer l'excédent avec de l'eau tiède et admirer le résultat: grâce aux antioxydants et à la graisse contenus dans le chocolat, la peau est plus ferme, plus douce et son teint plus lumineux. Le chocolat est décidément bon pour la santé !