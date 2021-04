Des smoothies pour préparer votre peau au soleil

Les premiers rayons de soleil ont fait leur apparition et les premiers dégâts aussi. Préparer sa peau aux UVA et UVB grâce à des smoothies variés est une étape à ne pas négliger avant de s'exposer.

Attention, préparer sa peau à la venue du soleil n'exempte pas de se protéger d’une crème adaptée à son phototype ! Et d’éviter l’exposition entre 12h et 16h.

Un smoothie par jour est idéal pour tout le monde, et des compléments alimentaires pour les personnes qui n’aiment pas les fruits et les légumes.

Privilégions les fruits et légumes de saison achetés chez le primeur.

Young blond smiling woman making cucumber smoothie at home kitchen © Ilona Shorokhova - Getty Images

Close-Up Of Strawberry Milkshake In Glass © Getty Images/EyeEm

Plant Based, Vegan Almond Milk in Bottle © Getty Images

- des vitamines ( A, C, E, vitamine PP) antioxydantes, qui vont apporter la protection cutanée

Avant de passer par des compléments alimentaires, il est toujours préférable de rechercher nos apports nutritionnels dans l’alimentation. Nous entrons dans une période où les ressources en fruits et légumes vont être de plus en plus variés, il serait dommage de ne pas en profiter.

De nombreux fruits et légumes contiennent les vitamines nécessaires. Il faut chercher à privilégier les aliments riches en béta carotènes ( carotte, melons, abricots, patates douces, mangues, persil,épinards), et en antioxydants ( citrons, oranges, tomates, fraises…).

Le principe du smoothie apporte une hydratation plus importante, nécessaire pour fournir à la peau la capacité de se défendre. Le bronzage n’en sera que de meilleure qualité et durera davantage.

N'hésitez pas à consommer également des noix, des amandes…

Les compléments alimentaires sont déconseillés aux femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu’aux enfants. La vitamine A peut être toxique pour la femme enceinte, ainsi que le foetus (attention donc au bétâ carotène qui se transforme en vitamine A). Il n’y aura pas de risque de surdosage avec une alimentation riche et variée.