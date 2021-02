Des produits pharmaceutiques disponibles au Colruyt : bonne ou mauvaise idée ?

Pour aller encore plus loin dans sa démarche, Colruyt développe son propre rayon dédié aux produits pharmaceutiques. L’objectif est de répondre à une nouvelle tendance, celle de l’automédication. "On voit clairement qu’il y a un glissement des soins curatifs vers des soins préventifs."

Vous aviez pour habitude d’acheter des produits de beauté uniquement en pharmacie ? Et bien vous pourrez dorénavant les retrouver dans votre supermarché ! Colruyt a décidé de collaborer avec la plus grande parapharmacie de Belgique, Newpharma . Il vous propose de vous faire livrer vos produits dans un de ses magasins . Il vous suffit simplement de passer votre commande en ligne sur le site de Newpharma, elle arrive ensuite dans le Colruyt le plus proche de chez vous.

L’Association Pharmaceutique Belge met en garde et pointe un manque d’encadrement.

Pour le porte-parole de l’association, Georges Verpraet, l’automédication présente des risques tant au niveau des effets secondaires, que de la qualité de soins ou encore du suivi à long terme. "Quand on prend un médicament avec prescription, il est enregistré dans un dossier. Cela permet d’établir un suivi pour le pharmacien mais aussi pour d’autres médecins, comme aux urgences par exemple dans le cadre d’une intervention. Le médecin peut connaître quel traitement suit le patient. Avec de l’automédication, cela ne sera plus possible !"

Avec un tel système, il devient possible d’acheter des médicaments outrance et sans garanties qu’ils sont bien adaptés aux besoins du patient. Nous avons fait le test… En ligne, nous avons pu acheter au moins 5 antidouleurs différents en un seul clic ! Alors qu’en pharmacie, notre liste a tout de suite interpellé la pharmacienne qui a servi. "Les médicaments que vous demandez ne sont pas complémentaires, vous allez arriver à un surdosage qui sera dangereux pour votre organisme. Vous risquez des problèmes rénaux et des maux à l’estomac. " Nous sommes finalement repartis avec une seule boîte de médicaments, suffisante pour apaiser notre douleur, sans risque pour notre santé et moins contraignante pour notre portefeuille !

Pour l’Association Pharmaceutique Belge, il n’y a pas de doute, l’automédication doit être un minimum accompagnée pour éviter ce genre de dérives et surtout pour ne pas mettre en danger notre santé.