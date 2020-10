Des produits anti-ronflement miracles ?

Il n'est pas toujours facile d'avoir un sommeil tranquille quand notre conjoint ronfle. 45% de la population serait victime de ronflements. Comment les réduire ou les supprimer ? Un tas de produits existent sur internet ou en pharmacie mais est-ce qu'ils fonctionnent ?



Thomas ronfle depuis 3 ans et son épouse Sara Vilela De Almedia n’en peut plus: "J'ai le sommeil très léger et je dois mettre des boules Quies sinon impossible de dormir ! Je suis curieuse de voir si ces produits vont éradiquer ce fléau. " Thomas Bianconi, 28 ans sera notre testeur et lui aussi est intrigué même si cela ne le dérange pas de ronfler : " je ne m’entends pas et je dors bien. Disons que j'ai souvent le nez bouché, cela doit être à cause de mes allergies.