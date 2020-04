Avec le coronavirus, la patate wallonne est en crise: pourquoi des pommes de terre "primeur" d'Israël en magasin alors?

Paradoxal ? Alors que le secteur est en crise chez nous, des pommes de terre "nouvelle récolte" provenant de pays méditerranéens débarquent dans les rayons des supermarchés. Des pommes de terre "primeur" qui arrivent parfois d’Israël, d’Egypte ou du Maroc…

Depuis la crise sanitaire déclenchée par le coronavirus, les producteurs belges de pommes de terre sont victimes d’une double peine : la réduction des exportations et le ralentissement de la filière de transformation des pommes de terre à cause du confinement et de l’arrêt de l’activité économique. Du coup, les stocks s’accumulent et leur écoulement est de plus en plus compliqué.