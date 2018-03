Des pellets de chauffage comme litière pour chat, un vrai bon plan?

On avoue. L'idée ne vient pas de nous. C'est Sophie L., une téléspectatrice d'On n'est pas des pigeons, qui nous a soufflé l'idée: "En ouvrant un sac de litière biodégradable pour chat, j'ai découvert qu'il s'agissait de pellets, les mêmes que je mets dans mon poêle. La différence? Le prix". De nombreuses réactions suivent sur notre page Facebook: "moins cher, léger, cela sent bon le bois". Sophie est loin d'être la seule à avoir fait cette découverte. Pour eux, pellet de chauffage et pellet de litière, c'est la même chose. C'est le point de départ de notre enquête. Est-ce vraiment un bon plan?

Nous avons d'abord vérifié la composition. Parfois, nous avons trouvé les mêmes ingrédients: du bois 100% résineux et sans additif chimique. Nous avons montré les deux produits à des consommateurs. Ils sont incapables de faire la différence. C'est bluffant.