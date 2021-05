Des panneaux photovoltaïques sur votre toit, c'est encore rentable ?

Panneaux photovoltaïques: oui ou non ? - On n'est pas des pigeons (93/183) - 28/05/2021 Est-il toujours intéressant de placer des panneaux photovoltaïques et produire soi-même de l'électricité ? La situation a, en effet, évolué avec le temps. Avant fin 2009, le temps de retour sur investissement était d'environ trois ans et on pouvait gagner de l'argent sur la production d'électricité via les certificats verts. Maintenant, selon le directeur de l'APERE, un convaincu, cela en vaut toujours la peine: l'électricité consommée du toit est quatre fois moins chère que celle venant du réseau car on ne paie ni les frais de ce réseau ni les taxes. En fait, l'amortissement actuellement se situe entre dix et douze ans mais les coûts d'installation, eux, ont chuté. La déduction fiscale, les primes, les certificats verts, tout cela a disparu et le compteur électrique ne tourne plus à l'envers. La consommation est désormais adaptée: il faut consommer ce que l'on produit. Toujours intéressant donc, même si, comme le fait remarquer le président de "Touche pas à mes certificats verts", l'instabilité juridique wallonne sur ce dossier peut toujours faire peur. Et, dans les frais d'amortissement, il faut aussi tenir compte de l'onduleur, une pièce majeure qui a une durée de vie d'environ dix ans seulement.