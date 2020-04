Des masques bientôt en vente dans les supermarchés

C’est une idée de la société belge « S-Promotion » spécialisée dans la fabrication de produits pour la grande distribution : fabriquer en quantité industrielle des centaines de milliers de masques réutilisables à vendre dans les supermarchés belges.

Depuis le début de la crise, les masques type chirurgicaux ou FFP2 ont connu une inflation énorme !

Pour Frédéric Pietraszek, associé de la société située à Ghlin près de Mons, " il fallait trouver un moyen de maintenir des prix abordables sinon, c’est du racket à la santé ". Certain se vendent entre 4 et 15 euros pièce en pharmacie ou via d’autres revendeurs.

" À un moment ça va devenir obligatoire pour une certaine période. Pour une famille de 4 personnes, acheter 8 masques par jour c’est un gros budget

Notre idée est de produire en grande quantité pour tirer le prix vers le bas.

La société atteint actuellement un rendement de 170 000 unités pour l’instant. Elle prévoit de passer à 800 000 masques par semaine dès le début du mois de mai, puis à terme fournir 2 millions de masques chaque semaine. " Nous allons faire travailler tous nos partenaires à l’arrêt. Pour l’instant ils sont en Lituanie, au Portugal et en Allemagne, nous privilégions l’Europe, et nous espérons travailler avec des manufactures belges également ".