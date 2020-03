Des mamans confinées seules avec leurs enfants handicapés craquent : "Tous les jours, je m'isole pour pleurer!"

Depuis le confinement, fini l’école, fini le centre de jour, fini les logopèdes, fini les kinés, fini les amis, fini les sorties. Bref, fini toutes ces routines qui permettaient de rassurer ces enfants si particuliers pour lesquels le moindre imprévu est synonyme de cataclysme. C’est donc en "mode survie" que ces mamans guerrières vivent leur confinement. Isolées et sans aucune aide, il leur arrive de craquer, de pleurer, de crier. Mais pas le temps (ni le droit) de s’apitoyer sur leur sort, elles doivent garder la tête haute et avancer.

Elles ont une force et une combativité exceptionnelle. Ce sont déjà des héroïnes en temps normal mais encore plus en cette période de crise du coronavirus où chacun est confiné entre ses quatre murs. Virginie, Letitzia, Nathalie et Deborah sont mamans d’enfants atteints d’autisme sévère. Elles s’occupent (quasi) seules d’un (ou de plusieurs) enfant(s) handicapé(s).

J’ai déjà fait deux malaises à cause la fatigue.

Gauthier ouvre le four, ferme le four, ouvre le four, ferme le four. Ce geste, le garçon de sept ans le répète cent fois par jour. Pareil avec les interrupteurs qu’il allume et éteint sans cesse. Atteint d’autisme sévère, il ne laisse aucun répit à sa maman Virginie. Si son équilibre ne tenait déjà qu’à un fil avant la crise du coronavirus, depuis le confinement, elle au bord de la crise de nerfs.

"Les nuits sont courtes et les journées sont longues", explique à bout de souffle cette maman solo qui vit dans une petite maison à Waremme. "Aujourd’hui, et c’est une bonne journée, j’ai déjà fait deux chutes de tension à cause de la fatigue".

Son bonhomme ne lui laisse aucun répit. Il est collé à elle toute la journée, la sollicite sans cesse, tire sur ses vêtements : "Il ne supporte pas de me voir assise. Si je m’assieds sur le divan, mon fils me saute dessus pour que je me lève."

Gauthier, très perturbé par la perte de ses repères, sollicite constamment sa maman: "Il me réclame quarante biberons par jour et il jette la moitié de leur contenu par terre". "Il y a des taches de cacao et de sirop de grenadine partout dans toute la maison et je n’ai même pas le temps de nettoyer."