Des magasins éphémères pour redynamiser les centres-villes

On les appelle cellules vides. Il s'agit de commerces désertés qui donnent une mauvaise image des centres-villes. Parfois, le loyer demandé par les propriétaire est tellement élevé que ces cellules vides le restent plusieurs années. Un moyen d'éviter cette situation, c'est de louer la surface commerciale pour une courte durée. C'est ce qu'on appelle les pop-up stores, ou magasins éphémères. Ils se multiplient ces derniers temps et proposent souvent des concepts originaux, différents des commerces traditionnels. Parfois, il s'agit d'un test avant de se lancer complétement dans l'aventure, mais souvent c'est une volonté de créer un événement temporaire, un coup pour toucher un nouveau public et étendre sa clientèle.

Un complément au digital

Quand internet est arrivé avec ses magasins spécifiques en ligne, les enseignes traditionnelles ont mis du temps à réagir. Des spécialistes du digital ont ainsi pris des parts de marché importante et de jeunes entrepreneurs ont pu commercialiser leur produits sans passer par une onéreuse location de bâtiments. Et, selon Jean-Luc Calonger, le président de l'Association de Management de Centre-Ville, ce sont à présent ces e-commerçants qui retournent en ville pour y créer des magasins éphémères. "Au bout d'un certain temps sur internet, ces influenceurs devenus commerçants voient leur zone de chalandise atteinte : ils plafonnent! Ils débarquent alors en ville, pour rencontrer de nouveaux clients qui les suivront sur internet, souvent via les réseaux sociaux."

Mais tous ne suivent pas ce parcours. Nombreux sont ceux qui se lancent dans le commerce éphémère simplement pour tester leur concept à moindre coût et moindre risque. Si la sauce prend, il n'est pas rare qu'un pop-up store se transforme en magasin permanent. Et puis, il y a ceux qui restent dans l'éphémère par choix. Un loyer peu élevé, beaucoup moins de contraintes et une possibilité de bouger comme bon leur semble pèsent aussi dans la balance.

Un bail d'un jour!

Depuis cet été, la Wallonie a réglementé le secteur des magasins éphémères en instaurant des baux de courte durée. Bruxelles devrait suivre sous peu. Il est ainsi possible de souscrire un bail commercial de quelques mois, quelques semaines ou même un seul jour. Plus question pour le commerçant et le propriétaire de s'arranger verbalement sur une durée ou un montant financier. Tout peut maintenant être formellement acté. Car en l'absence de bail écrit, certains commerçants ont profité du flou législatif en restant plus longtemps qu'annoncé tout en bénéficiant du loyer attractif... Le bail commercial de courte durée permet de rassurer les intervenants.

Bon pour le commerce

Le bail commercial de courte durée est plutôt bénéfique pour les autorités communales qui voient leurs centres-villes, parfois désertés ces derniers temps, se repeupler et attirer une nouvelle clientèle. Car les pop-up vendent rarement les même choses que les chaînes de magasin. Pour Jean-Luc Calonger : "C'est impossible de survivre en vendant des vêtements chinois identiques à ceux des rouleaux compresseurs mondiaux. Le vrai magasin éphémère se veut de qualité, local et généralement de plus haut de gamme."

D'ailleurs, son association a développé une plate-forme digitale, Urban Retail, qui met en contact les futurs commerçants éphémères et les propriétaires de surfaces commerciales vides. Un moyen supplémentaire de redynamiser le commerce urbain.