Des livres sonores un peu trop énergivores 

Ces bouquins qui "chantent" captivent les enfants de plus d'un an depuis une dizaine d'années. Ce marché est en pleine expansion. Interactifs, ludiques, ces livres sonores malheureusement consomment des piles à vitesse grand V. Les batteries coûtent parfois plus cher qu’un nouvel exemplaire. Un souci que Célia, la maman de Louison, 2 ans, nous a raconté. Nous avons tenté de comprendre pourquoi ces livres sont si énergivores et nous avons demandé à deux éditeurs s'ils planchaient sur des alternatives moins coûteuses et plus écologiques. Une libraire nous a aussi donné quelques astuces d'achat.

C'est un mécanisme caché à l'arrière du livre qui fait que la magie opère. Des fils vont de page en page et font qu'une chanson résonne lorsque l'enfant appuie sur une petite puce. Pour que cela fonctionne, il faut des piles Lr1130. La petite Louison dévore ses livres et les actionne plusieurs fois par jour. Sa maman change très souvent les piles, trop souvent : deux fois par mois. Ce qui fait un sacré budget. Elle a donc décidé de ne plus les changer...

Des piles coûteuses

Ces piles, selon les magasins, valent de deux à six euros pièce. Comme il en faut trois par livre... Vous en mettez pour six à 18 euros par bouquin, soit plus cher que l'achat d'un nouvel exemplaire dont les prix oscillent entre dix et 17 euros.

Réactions des éditeurs

Les éditions Bayard-Milan nous ont dit ne jamais avoir eu de plaintes et estiment que c'est sans doute l'utilisation qui pose problème : " Les petits qui poussent sur les boutons tout le temps. Il faut leur apprendre à attendre que la musique se termine avant de tourner la page ". Les éditions Gründ sont conscientes du souci et cherchent des alternatives : " Le solaire, ce n’est pas pour demain " nous ont-il dit. Il aimerait une pile unique mais ce n’est pas encore possible selon les fabricants. Quant à l'idée des parents de Louison d'imaginer des livres rechargeables via une fiche USB, la réponse est sans détour : " Les gens ne sont pas prêts de payer un livre sonore à 40 euros ".

Et les libraires?

Les libraires de leur côté disent à leurs clients de ne pas hésiter à revenir chez eux échanger un livre s'il se décharge trop vite. Delphine Grégoire, co-gérante de la Librairie Papyrus à Namur, donne des conseils lors de l'achat : " Vérifiez que la languette est toujours présente à l'arrière et aussi opter pour des livres où il y a des boutons on et off, cela limitera la durée d'utilisation et donc la vie des piles sera plus longue ". Et enfin, elle nous livre la bonne nouvelle : " Les éditions Thomas jeunesse ont sorti en août des livres avec des piles crayons qui elles sont rechargeables et donc plus écologiques ". L'évolution est donc en cours.