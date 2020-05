Dès leur réouverture, des commerces offrent des promos

C’est la première semaine de déconfinement pour les commerces de Belgique. Pendant que certains voient des files kilométriques se former devant leurs enseignes, d’autres font déjà un appel du pied pour attirer le consommateur dans leurs rayons. Besoin d’exister ? De rassurer ? Ce qui est certain, c’est qu’au moment de refaire brandir les drapeaux de leurs enseignes sur les parkings des zones commerciales, certaines enseignes jouent d’ingéniosité pour attirer l’attention.

Profitez-en chers pigeons ? Le confinement est vécu par beaucoup comme une privation de libertés. Il n’est pas étonnant de voir donc du monde sortir à la première occasion de la récupérer. Mais la crise du coronavirus est loin d’être derrière nous. Ce qui provoque un inconfort certain. Nombreux sont ceux qui veulent jouir du plaisir de se promener à nouveau dans des rayons de la façon la plus naturelle possible. Alors on se trouve des " bonnes excuses " pour se rendre en magasins pour retrouver une forme de quotidien. En psychologie, on appelle ça " résoudre la dissonance cognitive ". C’est lorsqu’on agit en contraire avec nos valeurs. On sait que ce n’est pas bien mais c’est plus facile et plus confortable. Alors on se trouve, voire on invente, des excuses qui plaisent à notre cerveau pour éviter l’inconfort et se justifier soi-même. C’est aussi une façon de retrouver des contacts sociaux, de retrouver des visages humains, de " vraies voix " et non au travers d’un écran. Bref, notre cerveau retrouve une forme de naturel… Et il baisse sa garde. Les marques le savent et certaines n’ont pas hésité à sortir le bandeau promo comme Brantano ou S. Oliver avec ses 20% de réduction sur toute sa collection ou encore Célio, Jules et Zeb Fashion avec leurs ventes " jusqu’à -50% ". N’hésitant pas parfois à y ajouter un " vous nous avez manqué " ou un " welcome back ".

Les promotions au Brantano d'Hannut - © Tangui Horel

Les promos sont mieux avec la carte de fidélité Quand un vendeur sent qu’il perd sa clientèle, il faut lui rappeler qu’il existe. C’est un vieux réflexe commercial. Qu’on est meilleur, moins cher, plus beau, plus fort, plus intéressant, plus rassurant, plus pratique, plus honnête, plus souriant (biffer les éventuelles mentions inutiles). Gery Brusselmans, rédacteur en chef adjoint du magazine Gondola, rappelle qu’il est important pour une enseigne de (re)fidéliser sa clientèle, en particulier après une période d’absence. S’il n’est pas rare de voir des grandes surfaces sortir le clairon sous toute forme de publicité (radio, web, affichage, …) après une fermeture pour travaux, ici la situation n’est guère différente... Quoique. Les marques savent pertinemment que leur chiffre d’affaire " normal " ne peut être atteint en ces temps troublés. L’affluence dans les zones et centres commerciaux ne sont pas encore revenus au top de leur forme. Le chiffre invoqué est souvent de " 60% du chiffre d’affaire ". Dans ces conditions, pour certains magasins, il serait pratiquement suicidaire de proposer des promotions. Parce que mettre en place une politique de commerce basée sur une promotion coûte de l’argent (affichage, publicité, etc.) Quand on est sûr que l’affluence ne sera pas à son meilleur niveau, ce n’est pas utile de se faire remarquer outre mesure.

L'entrée du magasin "Lola et Lisa" à Hannut - © Tangui Horel

Aujourd’hui, c’est notre grand déstockage Ce sont surtout les magasins d’habillement et de chaussures qui souffrent dans la logique de réouverture en cette période de pandémie. On peut imaginer une crainte à l’idée d’essayer des vêtements et des chaussures dans une cabine. Là, les magasins exploitent deux solutions : La première (et c’est la principale), rassurer : On veut montrer quitte à le faire de façon exagérée qu’on est au top du top de l’hygiène. Les portes du magasin restent ouvertes, elles vous accueillent avec des tables hautes sur lesquelles on vous explique comment vous prémunir de la contamination (des règles que vous commencez à connaitre par cœur) mais surtout comment votre " magasin préféré " agit pour votre santé. Deux pressions sur le bidon de gel hydroalcoolique, un " bonjour " souriant plus tard et vous voilà en train de guetter ce t-shirt qu’il vous fallait vraiment. La deuxième, attirer : C’est là que votre pouvoir de décision est généralement taclé par une promo, notre deuxième solution, comme celle qu’on applique en ligne chez Levi’s par exemple. Pour un jeans acheté à partir de 50€ (et la quasi-totalité d’entre eux s’y retrouve), on vous offre une paire de chaussette, ou un body pour votre amoureuse. Bref, vous voilà pris dans l’engrenage qui sert à votre marque de vêtement à organiser sont déstockage. Il est interdit de vendre à perte en dehors des soldes ! Rappelle Test-Achat, jusque-là rien n’indique que ce soit le cas. Mais le secteur de l’habillement, en l’espace de 2 mois, a créé des stocks. Et comme rien n’est plus éphémère que la mode, il faut trouver un moyen de se désencombrer de ces pièces dont on ne sait que faire puisque la météo entre mi-mars et mi-mai n’est pas la même, ni celle qu’on prévoit d’avoir.

Réagir avant d’offrir Attention cependant que les commerces ne sont finalement pas si nombreux à proposer des promotions cette semaine. Deux jours après la fermeture, on pouvait presque compter sur les doigts des mains celles qui affichaient des " promotions incroyables jusqu’à moins 70% ". Parce que, pour Gery Brusselmans, les commerces ont surtout dû s’affairer à mettre en place leurs conditions d’hygiène et de sécurité avant même de penser à ce qu’ils allaient vendre et comment. Le temps n’est pas encore vraiment à la promotion alors qu’il faut se procurer du gel hydroalcoolique, rassurer la clientèle, mettre en place des chemins pour éviter les croisements, etc. Mais avec les quelques promotions qui fleurissent déjà, on peut s’attendre à voir déferler la vague des réductions dans les prochaines semaines, avant même l’arrivée des soldes d’été.