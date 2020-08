Des légumes qui se déguisent en chocolat ?

Ça ressemble à une tablette de chocolat , composée de petits blocs rectangulaires. C'est d'ailleurs en partie composé de beurre de cacao mais la ressemblance s'arrête là. Car quand on déballe les Carrés Futés, on inhale immédiatement des effluves de légumes concentrés . C'est plutôt logique puisque c'est de ça qu'il s'agit.

Le test : décalage entre le goût et l'odeur

Quand on déballe une tablette et que l'on craque un morceau, on est surpris par l'odeur puissante qui se dégage du produit. Pas de risque de louper le poireau dans la tablette "poireaux, céleri et une pointe de fenouil", on a l'impression d'être chez un maraîcher.

Alain Theisen, chef du restaurant l'Ô Si Près, a suivi scrupuleusement une recette de muffins au chèvre dégotée sur le site internet de Carrés Futés.

Pour une douzaine de petits cupcakes, il est prévu d'incorporer deux morceaux de légumes concentrés, qu'on aura préalablement fait fondre dans une casserole avec un peu d'eau. La première surprise vient de la texture du produit fondu. Il se présente sous un aspect de purée (verte dans ce cas) et non sous forme liquide comme souvent avec des bouillons de légumes.