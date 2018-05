Des girafes aux phoques : 24 heures avec les soigneurs de Pairi Daiza

8 h du matin:

Le parc n'ouvre que dans deux heures, mais les soigneurs sont déjà à l'oeuvre. La première tâche de Tatiana et de sa stagiaire: comme tous les matins, convaincre le girafon de sortir de son enclos de nuit. Mais c'est très têtu, une girafe: Tatiana a beau essayer de l'attirer avec un seau de nourriture, rien à faire. Ce matin, Congo a décidé de ne pas quitter son enclos, sa copine Juul restera seule dehors à l'attendre.

9 h et demi:

Briefing des caissiers et contrôleurs. Cécile dirige les employés chargés de l'accueil. Sa mission du jour: rappeler aux contrôleurs comment s'assurer qu'un enfant a bien l'âge requis pour avoir droit à l'entrée gratuite. Et comment désamorcer les tensions quand ils sont face à un enfant qui annonce fièrement qu'il a trois ans alors que ses parents viennent de dire qu'il n'en avait que deux, histoire de ne pas devoir payer son entrée.

10h tapantes:

Ouverture des portes. Que le spectacle commence! Un spectacle qui commence par le nourrissage des dromadaires. Au menu: carottes et foin. Certes, y a pas de carottes dans le désert, mais si Nora, leur soigneuse, les oublie, ils ne manqueront de faire connaître leur mécontentement. La journée du parc est rythmée par les nourrissages publics des animaux. Des animaux qui connaissent l'heure aussi bien que les visiteurs. Les dromadaires, quand ils voient arriver les premiers visiteurs, savent que ce sera bientôt l'heure du petit déjeuner.

Bientôt 11h30:

Les phoques s'impatientent. C'est qu'ils attendent Annaëlle. Qui vient les nourrir à 11h30 tapantes. Elle les connaît tous par leur prénom. Tous les 13. Pour les distinguer, elle se repère avec des détails: l'un a une tache sur le front, l'autre une nageoire plus grande. Et quand elle en confond deux, elle est formelle : "Ils font la gueule"

13 h:

Nous avons rendez-vous, dans les coulisses du parc, avec Nicolas. Qui s'occupe des éléphants. A ses côtés, Mala, la matriarche, âgée de 54 ans.

On peut tout demander à Nicolas sur les éléphants, il connaît la réponse. Par exemple: comment on sait que les éléphants ont une bonne mémoire? On leur a demandé?

- Non, mais dans la nature, on sait que s'ils ont trouvé un point d'eau, ils peuvent revenir au même endroit des années plus tard.

- Et vous, ils vous reconnaissent?

- Ah ben oui. On fait partie de la famille.

16 h:

Elodie prépare le repas des gorilles. Au menu: brocolis, poireaux, céleri, carottes et bottes de jeunes oignons. Elodie, qu'est-ce qui vous attire tellement chez les gorilles?

- Les gorilles et les éléphants, ce sont deux espèces que j'aime: plus c'est majestueux, plus c'est gros... La relation, c'est se dire qu'on arrive à s'en occuper alors que c'est une grande bête qui a son caractère et qui pourrait m'envoyer bouler d'une simple pichenette.

On doit bien vous l'avouer: notre équipe de tournage a un peu fait foirer le nourrissage des gorilles. Sango et Loraco se sont découvert une sainte horreur des caméras de télévision. On a bien compris qu'on les énervait. Ils nous jetaient des regards furieux et refusaient presque de manger.

Puisque c'est comme ça, on va se retirer. D'ailleurs, c'est déjà presque l'heure de la fermeture. Et demain? C'est reparti!