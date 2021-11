Des frigos connectés: après 20 ans d'existence, Exki se réinvente pour rebondir après la crise sanitaire

Face au Mur: la chaîne Exki - On n'est pas des pigeons (159/183) - 30/11/2021 Dans le Face au Mur se trouve aujourd'hui Frédéric Rouvez, le CEO de la chaîne de restauration Exki, une chaîne 100% belge. 20 ans, 37 succursales, 1400 travailleurs, la chaîne a été fort touchée par le Covid. D'où l'idée des frigos connectés en entreprises. Le premier ouvre demain à Bruxelles. Frédéric Rouvez répond aux questions du Mur et, de plus, il donne un scoop.