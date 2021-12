Des films à profusion dans les salles pour la fin d’année

Vous allez au cinéma malgré le Covid ? Alors, l’événement à ne pas manquer, vous en avez entendu parler sans aucun doute, c’est LA superproduction du moment. Spider-Man est de retour avec No Way Home. Les préventes avaient déjà rempli la moitié des salles Kinepolis le soir de sa sortie.

L’homme araignée n’est pas le seul à montrer les muscles, car ces derniers mois, les films se bousculent à l’affiche. Il y a véritablement un embouteillage… dans les salles. Un bouchon que les grands complexes peuvent facilement digérer malgré les mesures Covid. La solution ? Anneleen Van Troos, porte-parole de Kinepolis Group, confirme : "C’est un succès énorme. Nous avons déjà vendu 40.000 tickets pour la première semaine, dont 13.000 pour le jour de la sortie. "

Elle explique comment le groupe fait face à l’engouement en augmentant le nombre de séances par jour : "On multiplie les plages horaires : on passe de trois à quatre plages horaires à partir du vendredi 17 décembre. Et puis, pendant les vacances de Noël, on ajoute encore le matin. Donc, on aura 5 plages horaires par jour. "

Par contre, les cinémas d’art et d’essai n’ont pas eux cette flexibilité. Avec moins de salles et certainement plus de films encore à diffuser, ils doivent souvent réduire leurs fenêtres de programmation. Comme aux Grignoux, 13 salles à Liège et à Namur, où les films sont moins longtemps présents à l’affiche. En moyenne, 4 semaines au lieu de 6 dans les grands complexes.

Nicolas Bruyelle, co-programmateur Les Grignoux asbl : "Les films ont au moins le temps d’exister, sont moins exposés. Et ce sont souvent les films les plus fragiles en fait qui en pâtissent." Selon lui, "Le cinéma d’auteur le plus pointu souffre malheureusement un peu plus que les films attendus, les plus emblématiques en fait."

Les nombreuses sorties "House of Gucci" de Ridley Scott, ou le dernier Almodovar, "Madres paralelas" et tous les autres, ont certainement fait souffrir des films comme "Olga", un film franco-suisse plus confidentiel. Mais aux Grignoux, on mise aussi sur l’événementiel : des films en présence du réalisateur ou bien décodés par des experts ciné. Il y a aussi les matinées scolaires mais là, le Covid a réduit les espoirs.

En effet, "Les sorties extra-muros pour les élèves de maternelle, primaire et secondaire sont interdites. Cela a pour conséquence aux Grignoux sur Namur et Liège dans notre programme "Ecran large sur tableau noir", on a 12.000 entrées en moins."