Des excréments de vache et de poule vendus en grande surface

Surprenant ! On tente de nous vendre de la merde en boîte, du fumier plus exactement. Aberrant ! crieront certains.

Pour bien préparer son potager, le fumier est un engrais indispensable. A la campagne, il suffit d'en demander à l'agriculteur du village, c'est gratuit et, pour une quantité raisonnable, il n'est pas indispensable de signer un contrat d'épandage. Mais, si on habite en ville, comment se procurer du fumier ? Il existe, en fait, du fumier séché vendu en pot au prix d'environ neuf € pour huit kilos. Le pot en plastique est un non-sens écologique, le prix un non-sens économique mais ce type de fumier déshydraté a un gros avantage, il se conserve bien dans son pot hermétique, pour peu qu'il ne soit pas stocké dans un endroit humide. Alors, si vraiment vous n'avez pas le choix...

Pour le particulier, entre du fumier frais gratuit et des granulés coûteux, la question ne s’est même jamais posée. Jean-Yves Scius , propriétaire d’un potager est convaincu : " Pour moi, le fumier, c’est vraiment le substrat de choix pour fertiliser mon potager. C’est un engrais naturel parce qu’il est riche en azote . Mais également sa matière organique, la paille en décomposition va vraiment assouplir ma terre et la rendre plus vivante. "

Firmin Baudoin , agriculteur , a bien sûr son avis sur la question : " Les gens qui habitent à la campagne , on la chance de bénéficier de fumier à proximité , donc, c’est très intéressant pour eux de venir directement chez le fermier demander de la matière organique. Par contre, les gens en ville n’ont pas d’autre alternative . Et je pense qu’il vaut mieux travailler avec ce genre de produit que de ne rien mettre. "

Lorsque du fumier quitte une ferme seulement, il doit s’accompagner d’une démarche administrative, comme l’explique Caroline Decoster, chargée d’étude à la Fédération wallonne de l’agriculture : " On doit faire un contrat d’épandage pour signaler l’exportation de ce fumier. En général pour une brouette, on ne va pas faire de contrat, on ne va pas se servir au champ, c’est de l’or de l’engrais naturel. "

Entre le frais gratuit et le séché en pot, le choix, quand il est possible, est vite fait. Mais le seau hermétique en plastique dispose d’un avantage insoupçonné. Aurélie Melchior, experte jardin chez Ecoconso, le souligne. " Le fumier a été déshydraté. Et donc pour sa facilité d’emploi, il ne faudrait pas qu’on le stocke dans sa cabane de jardin, qu’il chope l’humidité en hiver. Et qu’alors au printemps prochain qu’il soit beaucoup plus difficile à utiliser. " En pot, le fumier peut en effet être stocké en toute propreté.

Finalement, pour amener un peu de campagne en ville, ce produit n’est pas si aberrant que cela.