Des épiceries solidaires pour étudiants

Se nourrir coûte cher, c'est vrai pour les familles, c'est vrai pour les isolés et c'est encore vrai pour les étudiants qui finissent souvent le mois en mangeant des pâtes. La précarité estudiantine est en constante augmentation, près de 3000 etudiants sont aidés par les CPAS, soit 7 fois plus qu'il y a 15 ans !

Dans ce contexte, tous les coups de pouce sont les bienvenus et il y a quelques mois, l'Université Saint-Louis à Bruxelles a inauguré sur son site une épicerie sociale. C'est la troisième du genre et on se pousse au portillon.

Florine, par exemple, est venue avec un grand caddie qu'elle s'apprête à remplir ; elle dispose de 25 euros par semaine pour se nourrir alors forcément elle a parfois un peu de mal à remplir son frigo. Ici, sur simple présentation de sa carte d'étudiante et en échange de 4 euros elle va pouvoir faire le plein de céréales, de pâtes, de conserves, d'huile d'olive et surtout de fruits et de légumes, trop souvent absents des menus des étudiants. 30% d'entre eux estiment d'ailleurs qu'ils n'ont pas les moyens de se nourrir correctement.

Marie Angèle Nzamushe est coordinatrice de l'Aseb, l'ASBL qui gère ces épiceries sociales. Elle confirme qu'en cas de difficulté c'est le poste alimentation qui est impacté en premier : "Les étudiants sacrifient très rapidement l'alimentation au profit des besoins plus importants tels que le logement, le transports ou leurs cours."

Pour ses dépenses, un étudiant dépense environ 900 euros par mois : 400 pour le logement, 40 pour le transport, 35 pour le matériel scolaire, 25 pour les soins de santé, idem pour les vêtements, ajoutez encore 100 euros pour les loisirs et la téléphonie et environ 250 euros pour se nourrir. Ca fait beaucoup !

Du coup, pour aider les étudiants à s'alimenter correctement, des bénévoles collectent tous les jours des denrées alimentaires sur différents sites de la capitale. Le lundi, ils récupèrent ainsi les invendus du marché aux Abattoirs d'Anderlecht avant de filer ensuite à la banque alimentaire de Bruxelles.

Abdelilah El Mahsini, responsable administratif de l'Aseb : "Nous récoltons surtout des fruits, des légumes, de la charcuterie, des boissons, des céréales... Ces aliments sont récupérés au sein de grandes surfaces, la banque alimentaire les centralise et les met à disposition des associations adhérentes."

Toute cette marchandise est ensuite répartie sur 3 sites dans la capitale: Erasme, le Solbosch et depuis le mois de septembre, Saint-Louis. Partout le constat est identique : les étudiants ont de plus en plus de mal à boucler leur budget. D'ici peu, deux dispositifs similaires vont encore voir le jour : l'un dans le centre-ville de Bruxelles et l'autre à l'UCL. En plus de l'alimentation, les étudiantes y trouveront aussi des protections hygiéniques, devenues trop chères parait-il pour pas mal d'entre elles...