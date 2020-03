Des élèves déjà confinés : comment se sont-ils instruits ?

Enfants confinés à la maison - © On n'est pas des pigeons

Coronavirus : les écoles fermées - On n'est pas des pigeons - Spécial Coronavirus (45/214) -... La décision du gouvernement est tombée, pour réduire que le coronavirus se propage, toutes les écoles doivent fermées. Suspension des cours jusqu'au 3 avril. Comment se positionnent les écoles et qu'en pensent les parents, on fait le point et on répond à vos questions.