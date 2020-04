Des dizaines de plantes sauvages comestibles dans son jardin

Vous avez écumé les parcours d’aventure, les bricolages, les constructions de cabanes et autres animations pour occuper vos enfants en cette période de confinement ? Il vous reste alors à essayer la chasse aux trésors comestibles de votre jardin.

Il n’y a pas de mauvaise herbe, seulement des plantes dont on ne connaît pas les vertus !

Ses jeunes feuilles peuvent être utilisées en cuisine pour la classique soupe d’ortie , ou pour des plats plus échafaudés comme des " beignets pommes de terre-ortie ", ou une panna cotta au jus d’ortie.

Riche en fer, en vitamine C, elle possède aussi un pouvoir drainant . La mal aimée est pourtant l’une des alliées santé les plus précieuses de votre jardin.

Une sauce aux champignons…sans champignons

L'épiaire des bois - © ASBL Cuisine Sauvage

L’épiaire des bois ressemble assez fort à l’ortie, sauf qu’elle n’est pas du tout urticante. Sa feuille est douce comme du velours, sa tige est carrée, et elle possède le pouvoir incroyable de donner un goût de champignon proche du cèpe ou du bolet si on l’infuse.

Comment est-ce possible qu’une plante ait à ce point un arôme de champignon !?

" Les raviolis à l’épierre sont un must ! A chaque fois les gens me demandent comment est-ce possible qu’une plante ait à ce point un arôme de champignon ".

Pour la recette :

Ciselez finement les feuilles, ajoutez un peu de ricotta, du jambon cru, de la ciboulette, du piment d’Espelette et quelques épices.

Mettez cette farce dans des pâtes " won-ton ", refermez et laisser cuire à l’eau bouillante.

" Les déchets, tiges et feuilles, sont ensuite infusés dans de la crème pour obtenir une crème aux champignons… sans champignons ".