Des dérivés du pétrole dans des bouillons cubes et une pâte à tartiner

"On a détecté deux types d’huiles minérales " , explique Camille Dorioz , r esponsable de campagnes chez Foodwatch : "Des MOAH, des hydrocarbures aromatiques d’huiles minérales, qui sont vraiment dangereuses pour la santé et des MOSH, des huiles minérales saturées qui ne sont pas sans risque non plus."

Pour Foodwatch : " Ces huiles minérales sont des dérivés de pétrole qui ne devraient pas finir dans nos aliments ! On aimerait que ces produits contaminés soient rappelés et retirés des rayons."

Les autorités sont catégoriques : " Aucun degré d’exposition aux MOAH ne peut être considéré comme sûr. " Foodwatch insiste: "On ne devrait tout simplement pas en trouver dans nos aliments".

En 2019, l’ONG internationale avait dénoncé la contamination de laits en poudre pour bébés par les huiles minérales. La Commission européenne avait alors pris les choses très au sérieux et mis en place un seuil limite de contamination de 1 mg de MOAH par kilo de lait infantile en poudre.

Le problème, c’est qu’aucune règle stricte n’interdit la contamination des autres denrées alimentaires...

Et pour Foodwatch, ces dernières analyses démontrent une fois de plus que " le problème, c’est qu’aucune règle stricte n’interdit la contamination des autres denrées alimentaires et n’oblige fabricants et distributeurs à surveiller cette contamination dans toute la chaîne de production et de distribution."