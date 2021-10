Des cuillères comestibles: on a testé

Cyril Ernst et Maxime Vanderheyden sont les co-créateurs d'Ecospoon. Ils fabriquent des cuillères écologiques qui se mangent. Une alternative - qui se veut, comme leur nom l'indique - durable, aux couverts en plastique et en bois à usage unique. Un peu de farine, un peu d'huile, un peu de sucre, un peu d'eau et un peu de sel, voilà tout ce qu'elles contiennent.