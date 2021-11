Des croquettes aux insectes pour chiens: vous vous les payez ?

Chiens et croquettes aux insectes - On n'est pas des pigeons (119/183) - 27/09/2021 Dans le Porte à Porte, Anne-Françoise Beguin présente ses croquettes pour chiens, des croquettes à base d'insectes. C'est bon pour leur santé et pour la planète. C'est un peu moins bon pour le portefeuille, ces croquettes sont assez chères comme le fait remarquer Fanny. Bazoef est la première marque belge de croquettes pour chiens à base d'insectes.