Des croquettes au fromage qui ne goûtent pas le fromage

Pour essayer d’en savoir un peu plus sur leur contenu, nous allons faire appel à des experts : Jacquy et Nicolas Cange, père et fils, fromagers affineurs de renom et Jeff "Croquette", fabricant de croquettes. Nous allons leur faire déguster à l’aveugle trois croquettes différentes :

la croquette de la marque Chimay Sélection une deuxième apparemment artisanale : la HMC et enfin la croquette de chez Quick

Elles sont toutes les trois censées contenir du fromage de Chimay.

Nous commençons la dégustation par les croquettes "Chimay Sélection". Comment nos experts vont-ils évaluer la présence du fromage de Chimay dans cette croquette ?

Si on ne m’avait pas dit à l’avance que c’était une croquette de fromage, je me serais demandé avec quoi c’était fait et quel était l’arôme qu’on voulait faire ressortir.

Nicolas Cange, fromager affineur prend la parole en premier après la dégustation : "Il manque un peu de saveur, pour moi au niveau de ça. Donc moi, je dirais 20 à 25 pour cent de fromage maximum dedans." Jacquy Cange, son père, fromager affineur poursuit : "Il y a très peu de ressentis fromage dans cette croquette. Elle est pour moi très peu goûteuse. Si on ne m’avait pas dit à l’avance que c’était une croquette de fromage, je me serais demandé avec quoi c’était fait et quel était l’arôme qu’on voulait faire ressortir."

Note globale pour le rendu "fromage de Chimay" de ces croquettes Chimay Sélection : 4/10