Des copies de maillots de foot plus ou moins réussies

Les Diables Rouges, Le Barça, Manchester... Les maillots à l'effigie des grands clubs de foot font fureur. Dans la plupart des commerces, on trouve les versions officielles. Mais quelque fois, en rue ou sur le net, on tombe sur des copies plus ou moins réussies.

Dans le quartier de Bruxelles où nous nous sommes rendus, nous avons déniché un ensemble maillot plus short des Diables Rouges et de Barcelone pour un montant ridiculement bas : 6 euros par ensemble.

Le vendeur n'en fait pas mystère. A ce prix-là, on n'a pas affaire aux maillots authentiques. Mais pour un œil non averti, bonjour la confusion ! Alors contrefaçon ou pas contrefaçon ? Nous avons demandé un avis dans un magasin spécialisé. " Dans ce cas-ci, on ne peut pas parler de contrefaçon ou de copies de maillots identiques. Ce sont plutôt des t-shirts sublimés à bas prix " explique Jonathan Marchal, patron de Mister Foot.

Les copies grossières, repérées aux moindres détails

Dans ce magasin, on ne vend que des pièces authentiques, alors les copies grossières, on les repère aux moindres détails. Exemple avec un maillot du Barça. Jonathan Marchal explique à nouveau : " Sur le vrai maillot, on a le logo de Nike, que l'on ne retrouve pas sur le faux maillot. Dans le détail du logo, vous avez toute les couleurs jaune et rouge, qui sont les couleurs catalanes reprises. Sur le vrai maillot, c'est divisé en deux au niveau du logo. Sur le faux, est repris "Barcelona" et sur le vrai "FCB", qui est la dénomination officielle du club ".

Pour le maillot des Diables Rouges, la copie est un peu plus conforme. " C'est vraiment le t-shirt pour attirer le touriste, pour attirer le client de tous les jours ". Mais pour un connaisseur, il n'y a pas de doute possible. En effet, au niveau du maillot des Diables, on peut voir la qualité du détail du logo. Si on prend le faux maillot, on voit que c'est simplement de l'injection d'encre faite au niveau du t-shirt. Sur le vrai maillot, la broderie est parfaite, on ne voit pas d'effilochage. Sur le faux maillot, il y a l'inscription "Belgium", qu'on ne retrouve pas sur le vrai maillot car sur un maillot d'équipe nationale, vous ne retrouvez pas de sponsors.

Et puis, le meilleur indice, c'est bien sûr le prix : en modèle enfant, le maillot authentique coûte 70 euros. La copie, 6 euros. La copie est vendue en toute légalité car aucun des logos ne correspond à la version officielle.