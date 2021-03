Des colis, des colis, encore des colis... Au détriment du métier de libraire ?

Nathalie est libraire à Rixensart, dans le Brabant wallon. Trente-cinq ans qu'elle exerce son métier et elle en a connu des évolutions : à l'ère du numérique, toute une série de services rendus par les libraires, comme les impressions ou encore la commande d'articles de papeterie s'est peu à peu effectuée en ligne. Il a fallu trouver d'autres services à proposer à la clientèle, d'autres sources de revenus et naturellement la réception et la délivrance de ces colis s'est imposée. C'est une rentrée financière appréciable à condition qu'elle ne se fasse pas au détriment de l'activité principale et du métier de libraire.