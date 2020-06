Des cinémas se transforment en café-théâtres

L’idée est donc d’ occuper les salles différemment et d’ ouvrir les cinémas à d’autres formes de spectacle, une initiative menée en collaboration avec le café-théâtre bruxellois Kings of Comedy Club , "C’est le Kings of Comedy qui sera on the road et ça commencera le 7 juillet et pour la première ce sera mené par Alex Vizorek lui-même…"

Philippe Adam, directeur Business Development chez Brightfish : " La crainte que les exploitants de salles peuvent avoir aujourd’hui c’est qu’il n’y ait pas assez de films et qu’on manque de contenu certainement pendant les premières semaines de l’été et donc c’est pour pouvoir compléter l’offre qui va être faite pendant l’été… ".

Nouvelle salle pour le Movie Mills à Malmedy

Movie Mills - © Tous droits réservés

Parmi les cinémas participants, il y a notamment le Movie Mills à Malmedy où on a d’ores et déjà commencé la construction de gradins dans une salle de spectacle qui peut accueillir d’ordinaire jusqu’à 3.000 personnes et qui va se trouver complètement transformée.

On réaménage complètement le cinéma pour proposer un concept unique. Vous aurez votre petit coin salon canapé pour regarder un film ou un concert ou encore one man show.

Marie Boutet, responsable communication du cinéma Movie Mills : " On réaménage complètement avec un concept assez unique, on va installer des canapés deux personnes avec une certaine distanciation pour garantir les normes sanitaires et vous aurez votre petit coin salon canapé, petite table basse, pour regarder un film mais aussi certains soirs, on ajoute des concerts, du one man show et du comedy club… "

Dès le début du mois de juillet, le cinéma aura donc un nouveau visage au Movie Mills de Malmedy mais aussi à l’Acinapolis à Namur et au Cinescope de Louvain-la-Neuve qui participent également à l’opération.