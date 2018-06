Des bons plans jardins pour vos jardinières

Pour ses jardinières, Anne ouvre les yeux, elle cherche et utilise des objets de récupération. Et pour les plantes, Jean-Marie Pessleux, horticulteur, a aussi des bons plans, comme les géraniums qui se conservent d'année en année, avec des variétés originales comme le géranium Vancouver.

Jean-Marie recommande des plantes de bouture qui ont une vigueur nettement plus importante et qui vont créer du volume. C'est un peu plus cher à l’achat mais c'est nettement plus rentable sur le long terme.

Le dipladénia est également une plante de bouture, grimpante, très florifère tout l’été, elle peut être aussi récupérée chaque année en la rentrant à basse température, elle va pouvoir hiverner et refleurir chaque année.

Économie aussi avec cette caisse de récupération, il faut prévoir un trou pour l'écoulement de l'eau, placer une toile filtrante au fond de la caisse, ensuite disposer un élément drainant et des morceaux de vieux pots en terre cuite.

Enfin, il faut mettre le terreau et disposer les plantes de votre choix. Il ne reste plus, qu'à profiter du jardin...