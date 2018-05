Des applications pour vous aider à mieux manger

C'est bientôt l'été et vous avez envie d'effacer tous les excès accumulés les mois passés? Vous avez décidé de faire attention à votre alimentation? Dans ce cas, votre smartphone va pouvoir vous aider! Car oui, même si les smartphones ne font pas encore à manger à notre place, au moins, ils nous aident à savoir ce qu’on a dans notre assiette et à mieux se nourrir grâce aux applications.

Parmi ces applications, vous pouvez notamment retrouver:

Kwalito

La promesse de Kwalito, c’est de mieux comprendre les étiquettes des produits alimentaires et savoir exactement ce que vous mangez. On lit souvent les étiquettes dans cette émission, et parfois, on n’y comprend pas grand chose. Glutamate monosodique, sulfites, E150d… Cela ne vous évoque peut-être pas grand chose... L’idée de l’application c’est donc de simplifier cela pour savoir exactement ce qu’on met dans notre assiette.

Il vaut mieux paramétrer au préalable:

vos préférences alimentaires (végétarien, végétalien, etc)

ce que vous ne mangez pas (pas de porc, pas de gluten, etc)

vos allergies (sans lactose, sans additifs, etc)

Ensuite, si vous êtes dans un magasin et que vous avez plein de choix, que vous ne savez pas quoi choisir, quel produit colle le mieux à vos choix alimentaires... Vous ouvrez l’application, vous scannez le code barre des produits, et l’application va vous guider vers le choix qui correspond le mieux à ce que vous avez encodé.

Si vous faites un allergie particulière, l’application vous le dira. Si le produit correspond à toutes vos contraintes, l’application vous le dira aussi.

Foodvisor

Foodvisor, c'est un nutritionniste de poche. L’idée de cette application est de vous aider à mieux manger et à atteindre vos objectifs… en analysant le contenu de votre assiette.

Comment? Grâce à votre appareil photo! Vous braquez votre smartphone sur le contenu de votre assiette et l’application reconnait ce qu'elle contient. Elle arrive à faire un bilan nutritionnel. Elle reconnaît les aliments dans l’assiette, estime la quantité… et fournit les informations liées à ce qu’elle analyse: lipides, fibres, protéines, glucides et calories.

Too good to go

Le Belge jette 347 kilos de nourriture par an en moyenne, ce qui en fait le vice-champion européen du gaspillage. Pour limiter la quantité de déchets que nous jetons chaque année, une nouvelle application va voir le jour en Belgique. Elle s’appelle "Too Good To Go" et a déjà fait ses preuves en France, au Danemark (où elle est née en 2015), aux Pays-Bas, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Norvège et en Suisse.

Cette application permet de récupérer les invendus des commerces de quartier à petit prix, en fin de journée: supermarchés, traiteurs, boulangeries, coopératives bio et même les restaurants d’hôtels qui mettent en ligne des paniers-surprise composés des invendus du jour.

Une fois l'application téléchargée, les utilisateurs sont géolocalisés, ce qui leur permet de repérer les commerçants partenaires qui ont encore un panier d’invendus, appelé "magic box" ou "panier surprise". Une fois le commerçant sélectionné, l’utilisateur paie en ligne et se rend sur place à l’heure de collecte indiquée et récupère son panier. Ces "paniers surprises" sont composés d’invendus du jour et donc les produits ne sont pas spécifiés à l’avance. Ils sont proposés à environ la moitié du prix normal.

Cette application permet donc d’éviter le gaspillage et de faire des économies!