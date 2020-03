Des animaux abandonnés, plus de famille d'accueil : La SPA lance un appel à l'aide !

Les refuges pour animaux vivent une situation catastrophique ! Alors que des familles abandonnent leur animal de compagnie, d’autres n’en accueillent plus. Le coronavirus et son confinement entraînent des conséquences néfastes pour beaucoup d’entreprises, les refuges ne sont pas épargnés !

Un des effets indirects de la crise sanitaire, le refuge pour animaux sature depuis plusieurs jours, c’est notamment le cas de la SPA de La Louvière. " Ça s’annonce très compliqué car plus aucune place n’est disponible et chaque jour, nous recevons une quinzaine d’appels de personnes souhaitant abandonner leur animal de compagnie ".

En quelques mots, le constat est posé par le porte-parole Gaëtan Sgualdino. Et il est terrible. " Pour l’heure, nous ne faisons aucun lien entre ces demandes et la crainte d’une éventuelle transmission du covid19 par les animaux de compagnie qui est totalement infondée. Tout au plus, nous recevons quelques questions au sujet des risques de transmission homme-animal et notre accueil joue un rôle pédagogique et rassure face à ces inquiétudes ".