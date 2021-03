Dépistage du sida : des auto tests délivrés librement en pharmacie

C'est discret, le pharmacien les délivre sans ordonnance , il est juste tenu d'informer son client. A Namur, l'officine Barbay précise : " Nous demandons quand le comportement à risque a eu lieu ; s'il y a moins de 3 mois, nous renvoyons le client vers son médecin par contre s'il y a plus de 3 mois, le test est pertinent et nous le délivrons."

Simon fait partie de la communauté "HSH". Traduisez : Simon a des relations sexuelles avec des partenaires masculins et à ce titre, il fait un dépistage du sida tous les 3 mois. Pour plus de facilité, il se rend donc en pharmacie où ces auto tests sont en vente libre depuis quelques années.

Il suffit en réalité de piquer le bout du doigt, de récolter une goutte de sang qui est ensuite mise en contact avec le réactif du test. Un quart d'heure plus tard, le diagnostic se lit, à la manière d'un test de grossesse : si un seul trait rose s'affiche, le test est négatif, par contre si deux lignes s'affichent, la personne est séropositive et doit alors faire confirmer le diagnostic par son médecin.

Le matériel est vendu dans une petite boîte : pansement, désinfectant, piqueur etc... Et un tutoriel vidéo est également accessible.

N'est-ce pas trop anxiogène ? Pour Simon, pas de stress en l'occurrence: " Je préfère faire ce test au moment où je l'ai choisi, calmement chez moi. La première fois, mon compagnon était à mes côtés et si le résultat devait être préoccupant, je sais que je pourrais m'appuyer sur une association de prévention comme Ex Aequo par exemple ."

Et en effet, Ex aequo fait notamment du dépistage, elle accompagne les personnes qui le souhaitent et encourage la pratique des auto tests.

Valentin Blaison précise pourquoi : Cela peut répondre à un besoin de discrétion de la personne, on évite bien sûr la transmission et il faut savoir qu'aujourd'hui, recevoir un diagnostic positif n'a plus rien à voir avec ce que l'on pouvait ressentir avant. La maladie se soigne et elle n'empêche plus de vivre normalement.

Il émet toutefois un regret : " ces tests coûtent 30 euros, ils ne sont pas remboursés et cela peut constituer un obstacle à se faire dépister."