Défi de Carlo : Eblysotto aux lentilles, compote de pommes au vinaigre balsamique, crumble de noix

Ingrédients :

400 g de blé Ebly

Une boîte de lentilles cuites

2 pommes à chair ferme

6 noix entières

Huile d’olive

Vinaigre balsamique

Vinaigre de cidre

Tabasco

Sel

Poivre du moulin

Préparation :

Découper la pomme en cubes et faire cuire à feu doux. Quand les pommes caramélisent légèrement, déglacer d’un trait de vinaigre balsamique.

Concasser les cerneaux de noix et les faire griller à sec dans une poêle antiadhésive.

Dans une casserole, verser un fond d’huile d’olive et faire rissoler le blé Ebly à sec, comme pour un risotto. Déglacer au vinaigre de cidre et cuire en ajoutant de l’eau petit à petit. Quand le blé est presque cuit (8 à 9 minutes), ajouter les lentilles bien égouttées et bien mélanger. Assaisonner de sel, poivre et tabasco. Vous pouvez également relever le goût avec du bouillon ou de la sauce soja selon les disponibilités.

Dresser chaque assiette avec le " eblysotto ", les pommes et les noix par-dessus et terminer avec un trait d’huile d’olive.