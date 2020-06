C’est le nouveau jeu qui fait parler de lui depuis le début du confinement. Le principe est simple et séduit de nombreuses familles. Il suffit de peindre des pierres et de les placer dans la nature afin de permettre aux autres promeneurs de les trouver, de les emporter , et de les dissimuler à leur tour .

Si vous sortez vous balader dans l’est ou le sud du pays , peut-être trouverez-vous le long des sentiers de jolies pierres colorées … Le jeu rappelle le géocaching, mais ici, nul besoin de GSP, et les trésors sont des cailloux ou des pierres décorées , le plus souvent par de petites mains d’enfants, qu’il faut faire voyager.

Découvrez la chasse aux pierres colorées, un nouveau jeu familial qui fait fureur ! - © Tous droits réservés

Découvrez la chasse aux pierres colorées, un nouveau jeu familial qui fait fureur ! - © Tous droits réservés

Même en Flandre, on y joue : "Une dame du groupe a eu l’idée d’emmener quelques cailloux à la mer. Grâce à elle, aujourd’hui, nous comptons des Anversois parmi nos membres !"

Et le jeu fait désormais des petits au sud du pays. Nathalie Girs a eu vent du jeu par une amie. Ni une, ni deux, elle crée son groupe pour la région d’Arlon. Deux semaines plus tard, il compte plus de 9000 membres. "Les gens avaient peut-être besoin de couleurs, de bonne humeur. L’activité est simple, ludique et peu coûteuse, on ramasse les pierres lors d’une promenade, c’est une activité familiale. Des enfants se montrent enthousiastes alors qu’habituellement, ils étaient peu tentés par les balades avec leurs parents. Nous avons de nombreux retours positifs. On bouge en famille, c’est agréable".