Déconfinement: "Sortez masqués"... mais à quel prix ?

Le masque est devenu un moyen de protection essentiel pour la lutte contre le Covid-19. Vous en achèterez peut-être si vous ne vous en êtes déjà pas fabriqué un en tissu. Mais cela risque de vous coûter cher … et pour quelle qualité ? " On n’est pas des pigeons " a enquêté.

Combien ça coûte ?

Prix masques - © Stefan Cristian Cioata - Getty Images

Chez Delhaize et Carrefour, la boîte de 50 masques est au même prix : 31,49 euros. Les conditionnements varient parfois d’un distributeur à l’autre : la boîte de 5 est à 3,85 euros chez Delhaize (disponible cette fin de semaine) et la boîte de 10 est à 6,30 euros dans les Carrefour Express. Pour ces prix-là, on a bien des masques chirurgicaux. C’est ce qu’Ariane Goossens, porte-parole de Carrefour confirme : " Il s'agit bien de masques chirurgicaux, dont la qualité est certifiée puisqu'ils respectent le standard de conformité EN14683 type 1. Pour rappel, les masques chirurgicaux sont destinés à éviter, lors de l'expiration de celui qui le porte, la projection de sécrétions des voies aériennes supérieures ou de salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles. "

Mais chez Delhaize, les masques tout d’abord mis en vente sous la dénomination " masque chirurgicaux " ont changé d’appellation. Ils sont devenus des " masques civils ". Pourquoi ? Réponse de Karima Ghozzi, porte-parole : " En fait, officiellement, il s’agit de masques dits " civils " à usage médical. Nous avons voulu respecter cette dénomination mais finalement, tout récemment, pour une meilleure compréhension du consommateur, nous avons finalement choisi de conserver le terme " chirurgical ".

Cette dénomination pose également question chez Colruyt qui commencera à vendre des masques à partir du 11 mai. Colruyt vendra des " masques de confort ". Pourquoi cette dénomination ? Réponse de Hanne Poppe, porte-parole de Colruyt : " Nous devons et voulons être en pleine conformité avec la loi. Si nous voulons les vendre sous la rubrique "masques chirurgicaux", un certain nombre d'étapes supplémentaires seront nécessaires : par exemple, l'emballage doit porter un marquage CE. Parce que nous n'avions pas le temps de le faire avant le 11 mai et que nous voulons aider nos clients le plus rapidement possible, nous avons décidé de les mettre en vente sous le nom de "masque de confort", nous sommes donc pleinement conformes à l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé. Il s'agit donc d'un aspect purement juridique. Les masques que nous vendront seront de haute qualité".

Des masques seront également mis en vente chez Lidl à partir du 11 mai. Les prix sont à l’étude dans ces deux chaînes de distribution.