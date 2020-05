Déconfinement : les tests sérologiques … pas pour tout le monde ?

Chez Sciensano, l’Institut de Santé publique, on répond : " Tout d’abord, les tests n’étaient pas disponibles tout de suite et n’étaient pas tous validé CE. Ensuite, il faut qu’il y ait une pertinence clinique. Et cela, s’évalue !"

Par ailleurs le test sérologique est plus rapide et moins onéreux.

Les mesures essentielles pour le déconfinement, vous le savez, commencent par les gestes " barrière " : la distanciation physique, se laver les mains et porter un masque. Mais pour sortir de notre isolement, il faut bien plus...

Précise Frederic Cotton, chef de service de chimie médicale LHUB-ULB. " La demande a été introduite début avril mais, il faut encore le feu vert de la ministre de la Santé, Maggy De Block à l’INAMI pour débloquer ce remboursement. Pourtant, les tests sérologiques ont bien des avantages. Ils coûtent moins chers : d’environ 10 à 15 euros selon les types de test au lieu de 50 euros pour les PCR. Autre avantage : c’est beaucoup plus rapide : le résultat du test sérologique arrive en une demi-journée alors qu’il faudra attendre au moins deux jours pour le PCR. Cela a tout son importance quand on sait que, pendant ce temps-là, le virus continue à faire des ravages ".

Pas pour tout le monde ?

Pourtant cette stratégie de déploiement des tests sérologiques est sur le point d’être mise en place. Une réunion du " Risk Management Group " (RMG) devrait en donner les grandes orientations très prochainement.

Il y a fort à parier que le public cible sera limité. Pourquoi ?

On peut supposer que les experts belges suivront l’exemple de nos voisins français. La " Haute Autorité Santé " (HAS) en France a émis cet avis il y a quelques jours.

Aujourd'hui, les tests sérologiques ne permettent pas de statuer sur une potentielle immunité protectrice ni a fortiori sur sa durée. Et ils n’apportent pas d’information sur la contagiosité.

" La HAS appelle à la prudence quant à l’utilisation des tests sérologiques, qui ne peuvent aujourd’hui pas permettre d’établir un passeport d’immunité à des fins de déconfinement. Le respect des mesures barrières reste fondamental pour chacun. ".

La Haute Autorité Santé en France préconise ainsi de rester prudent dans l’utilisation des tests sérologiques. Elle les recommande pour les enquêtes épidémiologiques, les diagnostics de rattrapage et la prévention de la circulation du virus dans les structures d’hébergement collectif.

" C’est un très bon point de départ. C’est un document de travail scientifique et, en Belgique, le Risk Management Group en a pris note ", précise-t-on chez Sciensano. On peut dès lors supposer que ce genre de test ne sera pas destiné à tous les Belges qui présentent certains symptômes. De là à dire qu’en Belgique, on pourrait avoir des indications similaires à celle de la France … pourquoi pas ? Ainsi, les tests sérologiques pourraient être destinés à des public restreints. On pense ici, par exemple, à des diagnostics de rattrapage pour des patients symptomatiques sans signes de gravité mais chez qui un test PCR n’a pu être réalisé avant 7 jours ou encore à des diagnostics pour les personnels soignants non symptomatiques.