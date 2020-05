Déconfinement et marchés : avec 50 échoppes maximum, c'est la déception pour les marchands ambulants

50 échoppes maximum : c'est la déception pour les marchands ambulants - © Franz-Marc Frei - Getty Images

50 échoppes maximum : c'est la déception pour les marchands ambulants - On n'est pas des pigeons... Dès ce lundi 18 mai, les marchés pourront reprendre à raison de 50 échoppes maximum. Il faudra également respecter la distanciation physique et organiser un plan de circulation. Le port du masque sera obligatoire pour les commerçants et fortement recommandé pour les clients.