Déclaration d'impôts: des nouveautés pour cette année

C'est bientôt le moment des réjouissances! Bien mieux que la coupe du monde de football ou que les vacances scolaires. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde va pouvoir en profiter.

En effet, il est déjà l'heure de penser à sa déclaration d'impôts. Certains d'entre vous qui passent par la version papier devront déjà remettre leur copie d'examen pour le 29 juin... Pour vous aider à y voir plus clair, Emmanuel Degreve, conseiller fiscal et professeur à l'Ephec, a répondu à plusieurs questions.

Cette année, la déclaration fiscale est plus simple car il y a 46 codes en moins. Cela va-t-il changer quelque chose?

Elle sera en effet simplifiée car il y a moins de codes. Mais tout est relatif, car 800 codes cela reste une encyclopédie de difficultés. Si vous êtes bruxellois, vous en aurez 807 et si vous êtes wallon vous en aurez 829. En fonction de cette réalité, le bruxellois aura un peu plus facile, mais c'est très relatif. Il faut aussi remarquer que 20% des contribuables vont remplir plus de vingt codes, ce qui veut dire qu'il y a une espèce de caricature de la difficulté. C'est vrai qu'il y en a une, mais au bout du compte l'exercice n'est pas toujours aussi difficile. Aujourd'hui, il y a 367 codes qui sont pré-remplis, donc ça fait plus ou moins 40% des codes, ce qui est un vrai plus.

Comment faire pour avoir une déclaration simplifiée et quelles sont les conditions pour y avoir droit?

On ne fait rien car c'est la loi qui le décide. Il y a un article de la loi qui va dire dans quelles conditions vous pouvez en bénéficier. En réalité, le périmètre va s'élargir au fur et à mesure des années. Quand on a lancé cette idée, il y en avait 5 000, maintenant il y en a 3 000 000. C'est tout simplement parce que on a supprimé la limite de rémunération qui existait encore l'année passée. Donc si vous êtes dans les 3 000 000, pour les 94% des contribuables, vous serez avec une proposition qui ne va pas évoluer. Vous n'avez donc rien à faire, vous êtes tranquille.

Pour des cas concrets, prenons celui d'un nouvel arrivant en Belgique. Est-ce qu'il paiera plus ou moins d'impôts que n'en payait un nouvel arrivant il y a un an?

Pour un nouvel arrivant, il y a une nouveauté: la proratisation des avantages fiscaux, ce qui veut dire que maintenant on peut avoir un avantage qui est proportionnel à la durée de vie dans l'exercice antérieur. Ce qui veut dire que si vous n'étiez là qu'un mois dans l'exercice antérieur, vous n'aurez droit qu'à un douzième des avantages.

Pour une personne à la tête d'une famille monoparentale, e st-ce qu'elle paiera plus ou moins d'impôts que l'année passée?

Cette personne a un avantage tout récent, c'est une disposition du 30 mars 2018 mais qui impacte déjà la déclaration 2018. Elle va avoir une exonération, donc une franchise d'impôts, qui peut être augmentée jusqu'à 1 000 euros. Mais pour ça elle doit avoir un minimum de rémunération, 3 200 euros, et un maximum de rémunération, 19 000 euros. La personne pourra aussi avoir des frais de garde qui vont être majorés jusqu'à 75%.

Pour une personne qui loue régulièrement une chambre sur Airbnb, est-ce qu'elle sera plus ou moins taxée qu'avant?

Avant la personne pouvait le faire en cachette, maintenant ce n'est plus le cas. En tout cas, peu importe ce que la personne fait, elle aura une taxation de Airbnb qui va lui coûter plus ou moins 2% de sa location en impôts. La situation est maintenant caractérisée fiscalement et est appelée l'économie collaborative, il faut donc payer un impôt.

Petit rappel des trois dates à noter d'une pierre blanche pour renter votre déclaration:

- Version papier: 29 juin

- Tax on web: 12 juillet

- via le comptable: 25 octobre