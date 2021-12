Décès du Grand Jojo : à la recherche de ses disques dans le commerce

Dans un supermarché du disque comme la Fnac, par exemple, on nous dit ne plus avoir en stock de disques du Grand Jojo… Alors on s’est tourné vers le marché de l’occasion, on a fait la tournée de quelques disquaires du centre de Bruxelles.

Chez "72 records" le premier disquaire dans lequel on s’est rendu, la gérante nous le confirme : "C’est pas très facile, pour le moment je ne pense pas en avoir… On en rentre de temps en temps en vinyle en 45 tours ou en 33 tours mais je ne pense pas en avoir pour le moment, non… "

Pourtant en cherchant un peu, on a trouvé un peu plus loin, dans les bacs du disquaire " The Collector ", le 33 tours " Vive les Saints ! "

Le problème c’est qu’à un moment, le Grand Jojo plus personne n’en voulait en format physique.

Et puis chez " Pêle-Mêle ", où s’empilent les livres et les disques d’occasion, on a encore pu mettre la main sur un cd " Best of du Grand Jojo " (vendu à 5€) et le 45 tours " On a soif " (0,25€) mais rien d’autre en stock comme l’explique le gérant : " Le problème c’est qu’à un moment, le Grand Jojo plus personne n’en voulait en format physique. Bon maintenant évidemment il va être très demandé, mais voilà pour l’instant c’est tout ce que j‘ai en rayon…

Si vous passez un disque du Grand Jojo, tout le monde se lève et ne se rassied plus…

Cependant, ces jours-ci, les disques du Grand Jojo risquent bien de connaître un regain d’intérêt… Ce client croisé chez un disquaire n’en doute pas un seul instant : "J’ai appris comme tout le monde la triste nouvelle de notre icône qui vient de nous quitter […] J’ai deux 45 tours, Jules César et le fameux disque sorti en 45 tours du Mundial à Mexico […] Mais le Grand Jojo, vous savez, si à l’époque nous avions une soirée qui était un peu morose, si vous passez un disque du Grand Jojo, tout le monde se lève et ne se rassied plus… Le Grand Jojo, c’est une icône et les disques vous allez les voir dans deux trois jours dans toutes les vitrines maintenant parce que les disquaires vont rechercher les disques du Grand Jojo et les exposer en vitrine pour rendre hommage aussi…"