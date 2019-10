Début des travaux sur la jonction Nord-Midi dès ce lundi 14 octobre

Nous sommes actuellement à J-3 avant les travaux de la SNCB à la jonction Nord-Midi. Ces travaux démarrent lundi, et ce jusqu’au 11 novembre. Cette jonction est un axe très important, car c’est par là que passent tous les trains du pays. Donc quand on y fait des travaux, c’est toujours un peu compliqué…

Nous avons reçu sur notre plateau Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB. Il explique que du côté de la SNCB, ils ont beaucoup travaillé pour un plan de transport alternatif. De plus, les équipes seront bien renforcées sur place pour aider les voyageurs.

Pour information, en heure de pointe et en semaine, 300 trains passent par cette jonction Nord-Midi. Grâce au plan de transport alternatif qui a été élaboré par la SNCB, ils ont réussi à conserver 85% de ces 300 trains.

Un maximum de trains préservés

Un maximum de trains ont été préservés, mais il y en a tout de même qui ont du être supprimés. Au total, 12 trains chaque jour seront supprimés, mais ils couvrent l’ensemble de la Belgique.

Plus spécifiquement sur la Wallonie, cela concerne deux trains, un le matin et un le soir. C’est à peu près 15% des trains qui vont être supprimés ou déviés. Pour ces trains déviés, 35 vont contourner la jonction et proposer de descendre dans une gare alternative aux gares habituelles.

Toujours selon Vincent Bayer, il faudra sans doute s’attendre à quelques problèmes de ponctualité dus à ces circonstances. Même si l’objectif de la SNCB est bien de minimaliser cela, sachant qu’un trajet dévié met toujours un peu plus de temps qu’un trajet normal.

Fin des travaux prévue pour le 11 novembre

Du côté de la SNCB, ils assurent qu’ils ont tout fait pour que ces travaux ne durent pas plus longtemps que prévu, c’est-à-dire le 11 novembre. Notez également qu’il y aura deux week-ends prolongés du mois de novembre durant lesquels il y aura de gros travaux.

L’annonce concernant les travaux de la SNCB a été mise en place dès la fin du mois dernier sur les écrans dans les trains, sur les écrans dans les gares et sur le site internet de la SNCB. D’ailleurs, si vous êtes amené à prendre le train prochainement, n’hésitez pas à consulter ce site. Tous les changements y sont précisés de manière très détaillée.

Enfin, Vincent Bayer rassure tous les voyageurs, car dès lundi, ça ne sera pas le chaos sur les rails ! (Du moins, ils ont tout fait pour…).

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de la SNCB.