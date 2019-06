Débrider son vélo électrique: une pratique de plus en plus courante mais dangereuse

Si vous achetez un vélo électrique standard, sa vitesse est limitée à 25 km à l’heure. Vous pouvez aller plus vite par exemple dans une descente mais dès que cette vitesse est dépassée, l’assistance s’arrête, elle ne peut pas vous aider à aller au-delà des 25 à l’heure. En débridant, vous allez libérer toute sa puissance.

Le Speed Pedelec, la solution légale

La solution légale pour rouler plus vite, c’est le Speed Pedelec, un engin qui peut monter jusqu’à 45 km à l’heure. Mais vous êtes soumis à certaines obligations : il coûte nettement plus cher, il faut posséder un permis, il doit être immatriculé, il faut seize ans et le port du casque est obligatoire.

Du coup, certains cyclistes préfèrent acheter un modèle de base et le débrider.

Une rapide recherche sur internet pourra vous fournir des modes d’emploi, la possibilité de commander le matériel pour débrider mais vous pouvez aussi pousser la porte de certains marchands, ils vous proposeront de le faire. C’est ce que nous avons pu constater dans des magasins choisis au hasard.

Des vélos électriques à débrider

Nous avons testé quatre magasins, et deux marchands nous ont dit qu’ils pouvaient débrider le vélo si on achetait un vélo électrique. Ils ne semblaient pas du tout surpris par notre demande. Il n’y a pas de chiffres sur cette pratique mais elle semble courante, la VRT a également mené son enquête et arrivait aux même conclusions.

Alors, tous les vélocistes rencontrés nous ont bien précisé que c’était illégal, même ceux qui acceptent de débrider, c’est illégal. Vous avez une sorte de vélo hybride, qui n’a plus sa place sur la voie publique, vous êtes sur un engin qui n’est plus agréé pour rouler sur la route mais cela n’empêche pas certains vélocistes de le faire.

Une pratique dangereuse pour le cycliste...

La pratique est dangereuse pour le cycliste, ainsi que pour les autres cyclistes et pour les piétons. Dangereux parce que par exemple les freins de votre vélo ne seront pas nécessairement conçus pour rouler à 40 km à l’heure. Il faut être un très bon cycliste pour rouler au-delà de 25 km à l’heure, et puis en cas d’accident, l’assurance peut se retourner contre vous.

Vous risquez également de perdre la garantie. En cas de problème avec le vélo, le constructeur a accès à toutes les données et même si vous enlevez la puce, qui permet de débrider, le constructeur pourra repérer un vélo débridé. Vous allez également user prématurément le vélo, le moteur, les batteries et vous pourrez rencontrer des difficultés au moment de la revente...