De plus en plus d'étudiants universitaires s'inquiètent de leur situation financière

Comme de nombreux étudiants, Marjolaine et Norine ont décidé de vivre ensemble pour limiter les frais. Et c’est justement le douloureux moment de payer le loyer. « Pour le loyer ici je paie 300 euros sans les charges, donc après on ajoute l’électricité, le gaz, la facture pour internet. Donc on est à 360 chacune plus ou moins par mois. Et après à côté de ça, il y a les transports pour aller en cours, la facture de téléphone, la nourriture, les achats de livre, le matériel scolaire, qui coûte en fait super cher » explique Marjolaine, étudiante en communication à l’ULg.

La plupart des étudiants doivent travailler

Avec le minerval c’est donc 10 à 12 000 euros par an qu’il faut trouver, la plupart des étudiants doivent donc travailler. Pour Norine, la situation est plus grave encore, ayant perdu sa bourse d’étude, elle a dû ; comme de plus en plus d’étudiants, déposer un dossier d’aide au CPAS : « Il y a payer le loyer, il y a manger, il y a d’autres choses, mais il y a aussi vivre sur le côté. Et ça, c’est de la survie. Pour profiter un minimum, j’aimerais bien avoir un revenu qui soit plus élevé que juste le loyer, manger, et puis c’est fini. C’est triste comme vie d’étudiante… ».

C’est dans ce contexte difficile que les étudiants liégeois s’inquiètent du nouveau projet de privatisation de l’Université. Après le nettoyage, la cuisine, et la suppression de la crèche, c’est le logement étudiant qui est visé. Ces homes universitaires accueillent des étudiants pour un prix de 200 à 300 euros. Leurs rénovations et un doublement de l’offre sont nécessaires. Pour l’université de Liège, le dossier n’est financièrement pas évident. « On a un double projet. On doit rénover plus ou moins 250 logements et en construire plus ou moins 250. On est autour des 30 millions, ce qui n’est pas rien. Le tout est de savoir où on fera le financement, sur fond propre, ou si à un moment donné on considère que le fond propre doit plutôt être consacré à l’enseignement et la recherche, et alors on peut faire appel à du privé. Mais dans un cadre très strict d’un marché public », nous explique l’administrateur de l’ULg, Laurent Despy.

Il y a un manque cruel de financement dans notre enseignement supérieur

Du côté de la fédération des étudiants liégeois, on est contre une privatisation qui fera exploser les prix. Et de rappeler le sous-financement des universités qui les oblige à se désocialiser. Pour Simon Briand, Président de la Fédération étudiants ULg, « Notre paysage politique est aussi responsable de ce genre de mesure. Pourquoi ? Il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu’on est amenés à privatiser certains secteurs dans le service public, au sein de nos sociétés ? C’est simplement qu’il y a un manque cruel de financement dans notre enseignement supérieur, et qu’il y a un besoin urgent d’y remédier. »

Des logements à 200€ bientôt disponibles

« L’université à Liège, c’est pour la recherche et pour l’étudiants, et je pense que oui, l’université doit être accessible aux étudiants, et actuellement ça l’est de moins en moins. Que ce soit au niveau social ou au niveau financier. Vraiment, oui, l’université devient élitiste. Elle n’est plus accessible à tous les étudiants » déclare à nouveau Norine. Eclaircie dans la grisaille, des logements à 200 euros maximum seront bientôt disponibles à Liège puisque la ville développe les kots chez l’habitant en recherche de lien social. Pour l’étudiant aucune obligation, si ce n’est croiser les vies le plus souvent. « Il y aura un accompagnement par une assistante sociale de la ville, et l’objectif n’est pas de travailler dans la contrainte, mais de travailler dans la proposition. Et je pense qu’effectivement, des rencontres pourront être faites et les choses pourront se passer, mais ça sera sur base tout à fait individuelle et volontaire » explique André Schroyen, ex-échevin affaires sociales de la Ville de Liège.

Cette opportunité tombe à pic, à l’heure où les étudiants perdent de plus en plus leurs repères sur le campus, cet écoquartier privé bâti sur les terrains universitaires en est la dernière illustration.