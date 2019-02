De nouveaux pictogrammes pour les produits dangereux

temporary-20190225015424 - © Tous droits réservés

Dans le ménage, on manipule parfois des produits qui peuvent provoquer des accidents. Ces produits doivent être signalés par des pictogrammes qui montrent le danger qu'ils représentent. Depuis un an, ils ont été modifiés et des nouveaux pictogrammes sont apparus. Hubert a donc voulu refaire le point sur ce sujet.

Plus de 10 000 accidents en Belgique liés aux produits chimiques ménagers

D'autant plus que certains de ces produits que l'on peut avoir chez nous mélangés entre eux peuvent exploser ou produire des gaz pratiquement mortels. En Belgique, il y a plus de 10 000 accidents chaque année qui sont liés aux produits chimiques ménagers, soit 27 accidents en moyenne chaque jour. La moitié concerne des enfants. D'où la première précaution : mettre ces produit hors de portée des enfants.

Connaître les symboles de danger peut donc vous éviter des accidents. Ce sont les lessives, les détergents, les déboucheurs, les colles, les peintures, décapants, désherbant, insecticides etc... Avant elles se présentaient sous forme de carré à fond jaune, désormais elles sont sous forme de losange, à part cela, certains n'offrent aucune différence. C'est le cas des produits inflammables, explosifs, toxiques, dangereux pour l'environnement et corrosifs : leurs dessins ne changent pas.

Quelques exemples

Exemple de produits inflammables (qui s'enflamment rapidement, contact de flamme voire chaleur) : white-spirit, acétone, lubrifiants et peinture en aérosol (contenant des solvants inflammables).

Produits explosifs (pouvant exploser au contact d’une flamme, d’un choc, ou sous l’effet de la chaleur ou de frottements). Exemples : feux d’artifice.

Produits toxiques (présentent un danger pour la santé ou entraînent la mort en cas d’inhalation, d’ingestion ou d’absorption cutanée). Exemples : produits hivernaux contenant du méthanol comme certains antigels ou dégivrants.

Produits dangereux pour l’environnement présentant un risque pour les organismes lorsqu’ils se retrouvent dans la nature. Ils peuvent être mortels pour les poissons ou les abeilles. Exemples : certains herbicides ou insecticides.

Produits corrosifs : corrosifs ou caustiques pour la peau et les muqueuses en cas de contact. Ils peuvent provoquer de graves brûlures. Exemples : les déboucheurs et détartrants concentrés.

Il y a des petits changements : la croix pour les produits irritants et nocifs est remplacée par un point d'exclamation (Qui peuvent causer des démangeaisons, des rougeurs ou des inflammations en cas de contact direct, prolongé ou répété). Exemples : produits de vaisselle, tablettes pour lave vaisselle.

Les produits dangereux pour la santé à long terme représentés avant par une tête de mort et une croix, maintenant c'est une silhouette rongée par une étoile à six branches (Peuvent être cancérigènes, affecter la fertilité ou l'embryon ou provoquer des lésions). Exemples : diluant peinture, thinners.

Enfin, un nouveau pictogramme est créé pour signaler le danger d'objet sous pression pouvant exploser (Récipient sous pression). Exemple les bouteilles d’oxygène. Et enfin, les produits comburants. Ce sont des produits réservés aux professionnels. On ne les trouve pas en supermarché.

Depuis juin 2017, aucun produit comportant les anciens signes de danger n’est théoriquement autorisé sur le marché.