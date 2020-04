De longues files d'attente à la réouverture des drive-in des fast-foods

À la suite de la récente réouverture des magasins de bricolage et des jardineries, le trafic dans les rues augmente. Les directions des restaurants Quick se sont dit que c’était probablement le bon moment pour rouvrir les drive-in , fermés depuis plusieurs semaines. Rouvrir, oui, mais en veillant à assurer avant tout la sécurité de tous, c’est en tout cas ce que Quick et Mac Donald’s mettent en avant dans leur communication.

Les cartes ont aussi été réduites et les horaires d’ouverture adaptés. Il s’agit dans ces cas, d’éviter la présence de trop d’employés dans les cuisines au même moment. Moins de personnel et chacun avec son espace délimité.

Quick, voiture uniquement

" Quick et Burger King rouvrent ce jeudi 23 avril 40 drive-in ", nous informe leur porte-parole Annelies Vantvelt. " Pour rendre plus sûrs les contacts clientèle, la commande sera donnée au client sur un plateau-repas pour assurer une distance minimale. " Il est aussi, comme partout ailleurs, recommandé de payer par carte et si possible sans contact. " Les drive-in seront aussi pour des raisons de distanciation sociale, interdits aux cyclistes et aux piétons. " Autre mesure inhabituelle chez Quick : " Le manager procédera à la prise de température de ses employés deux fois par jour. "