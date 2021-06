De la viande belge de qualité qui respecte une juste rémunération des éleveurs ?

Carrefour boucherie: Vaches des Pâturages - On n'est pas des pigeons (96/183) - 02/06/2021 Au rayon boucherie, dans sa Filière Qualité, Carrefour affiche l'appellation Vaches des Pâturages. Il s'agit de vaches ayant vécu six mois en prairie, ayant été engraissées durant au moins trois mois et nourries avec une alimentation sans soja ni OGM. Le contrefilet est plus cher mais il est différent: ce n'est pas du taureau mais de la vache dont l'élevage dure entre cinq et sept ans. Elle mange donc plus, cela coûte et elle est dès lors plus chère à l'achat, ce qui se répercute sur le prix de vente en magasin. Carrefour, dans son cahier des charges, négocie le prix directement avec les éleveurs, mieux payés que dans le circuit normal. Mais peut-on pour autant parler de juste rémunération ? Carrefour n'affiche pas le label Prix Juste pour Vaches des Pâturages car les discussions avec le collège des producteurs n'ont pas abouti. Cela étant, Carrefour se démarque quand même dans la grande distribution: il est le seul à avoir développé, avec 250 références, des filières Qualité avec sa marque propre, et , c'est vrai, des prix calculés au plus juste.