De la gymnastique faciale pour raffermir les traits du visage

Quand on fait du sport, on peut aussi muscler ses jambes, son torse ou ses bras... mais aussi son visage! C'est ce qu’on appelle de la gymnastique faciale. En effet, le visage aussi comprend des muscles, même si on a tendance à l’oublier. Une cinquantaine de muscles, et on peut les faire travailler!

Concrètement, comme pour les muscles du corps, ça sert à raffermir les muscles du visage, les tonifier et à activer la circulation sanguine. Et raffermir les traits du visage, c’est un rituel anti-âge! Si on en croit les adeptes de la gym faciale et du yoga facial, les rides et les joues tombantes pourraient être estompées grâce à des exercices pratiqués au quotidien. Des chercheurs américains d’une université de Chicago se sont penchés sur la question et ont récemment publié une étude qui affirme que pratiquer assidûment le yoga facial faisait paraître plus jeune. Et par "assidûment", on parle de ceci: les 27 participantes ont dû apprendre 32 exercices d'une minute chacun à réaliser tous les jours pendant huit semaines. Et puis pratiquer ces mêmes exercices un jour sur deux pendant encore douze semaines. Les résultat ont été payants puisque d’après l’étude, ces femmes paraissaient en moyenne trois ans plus jeunes au bout des vingt semaines.

Il y a des tas de vidéos disponibles en ligne pour pratiquer la gym faciale. Beaucoup de coaches anglo-saxons mais aussi quelques références en France. En Belgique aussi nous avons un connaisseur: le chroniqueur beauté Julien Kaibeck, à la tête de l’Association Slow Cosmétique. Il a d’ailleurs publié un livre intitulé "Adoptez la Slow Cosmétique" et il consacre un chapitre de ce livre à la gymnastique du visage. Julien explique que pour parvenir à des résultats, il faut pratiquer régulièrement les exercices. Il est moins exigeant que les chercheurs de Chicago, mais selon lui au moins cinq minutes par jour sont nécessaires et il faut attendre plusieurs semaines pour voir les résultats...

Gros bonbon, hibou et bouledogue souriant

Parmi les exercices proposés, vous pourrez notamment raffermir vos joues et vos bajoues (technique appelée le gros bonbon), raffermir vos paupières et pattes d'oie (le hibou) et aussi lutter contre le double menton (le bouledogue souriant)!

Vous pouvez les faire chez vous, le soir avant de vous coucher, au moment où vous mettez votre crème hydratante ou huile végétale mais vous pouvez aussi les faire à d’autres moments pour gagner du temps. Autre remarque importante: il faut ne faut pas faire ces exercices n’importe comment, il faut bien exécuter les mouvements. Le but c’est faire travailler les muscles et pas plisser d’avantage la peau.